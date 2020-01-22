Бездомного зовут Николай Казаков, ему 50 лет. Он рассказал TagilCity.ru, что в 2015 году у него умерла жена, он ушёл в запой, после чего лишился работы и жилья. В 2018-м Казаков познакомился с женщиной, которая приютила его у себя и оформила прописку, но спустя год выгнала. В ноябре 2019 года мужчина получил перелом при падении и теперь передвигается с гипсом на ноге.

Руководитель детсада № 110 Елена Мальцева заявила TagilCity.ru, что о бездомном возле её учреждения никогда не слышала. В другом детскому саду — 170-м — сказали то же самое. В то же время Николай Казаков заверяет, что некоторые сотрудники этих учреждений видели его и даже иногда помогают.

Люди приносят покушать, ещё чего. Вот одежду принесли даже,говорит бездомный.

Бездомный Николай Казаков, который поселился на теплотрассе рядом с детскими садами Фото: tagilcity.ru

По словам Николая, местные жители в большинстве относятся к нему дружелюбно, но были случаи, когда его пытались выгнать.

Да как я уйду-то, если я ходить не могу? Ну, вроде, успокоились сейчас. Смогу ходить — уйду,объясняет мужчина.

Николай говорит, что гипс снимут 8 февраля: медпомощь ему оказывают в травмпункте городской поликлиники № 3. Он также сказал, что у него имеется временная прописка (по адресу, где проживает бывшая подруга), но она истекает в сентябре.

Детский сад №170 напротив временного "жилья" Николая Козакова Фото: tagilcity.ru

Как рассказал Казаков, он стал бездомным в 1998 году, когда его якобы при размене квартиры обманул приятель (Николай не смог назвать подробностей — прим. ред.). С тех пор он жил где придётся: у матери, сестры или знакомых. По его словам, с 2003 по 2011 работал вахтой в Сулеме, а после устроился термистом в организации на территории бывшего ВМЗ и снимал комнату. В 2009 его мама умерла, а сестра прекратила с ним общение. В 2015-м, когда умерла его супруга, он запил и потерял работу. Три года он жил на улице, пока не познакомился с женщиной из Горноуральского, которая приютила его.

Она просто меня увидела на трубах и забрала к себе в Горноуральский. Сделала мне временную прописку, вспоминает Казаков.

Рядом с местом дислокации бездомного проходит тропинка Фото: tagilcity.ru

В тот период, по словам мужчины, он устроился сторожем в поселковый детсад, но в 2019-м поругался с подругой и вернулся на улицы Нижнего Тагила. Николай говорит, что готов работать и обладает несколькими техническими профессиями: в 2019-м он также пытался устроиться дворником, но когда узнал, что ему не предоставят жильё, решил отказаться от этой идеи.

Как работать без жилья?заявил мужчина.