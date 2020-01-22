В Екатеринбурге беременная женщина пожаловалась на избиение охранником «Пятерочки»
В Екатеринбурге беременная женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил охранник магазина «Пятерочка», сообщает «Комсомольская правда».
Сотрудники полиции в Екатеринбурге проводят проверку одного из магазинов сети «Пятерочка». Поводом является обращение беременной женщины, которая обвинила охранника в избиении.
По словам женщины, она пыталась украсть в магазине кофе и шампунь, но ее заметили сотрудники магазина и увели в подсобное помещение. Там, охранник якобы ударил ее несколько раз по животу. Свой поступок женщина объяснила «сложной финансовой ситуацией».
Полиция в ходе проверки изъяла из магазина видеозапись.
По предварительным данным, применения силы в отношении женщины не установлено. После опроса доставленная пожаловалась на здоровье и была доставлена в приемный покой, но оттуда женщина сбежала, пояснили изданию в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.