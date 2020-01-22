В Екатеринбурге беременная женщина пожаловалась на избиение охранником «Пятерочки»

Сотрудники полиции в Екатеринбурге проводят проверку одного из магазинов сети «Пятерочка». Поводом является обращение беременной женщины, которая обвинила охранника в избиении.

По словам женщины, она пыталась украсть в магазине кофе и шампунь, но ее заметили сотрудники магазина и увели в подсобное помещение. Там, охранник якобы ударил ее несколько раз по животу. Свой поступок женщина объяснила «сложной финансовой ситуацией».

Полиция в ходе проверки изъяла из магазина видеозапись.