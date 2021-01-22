На Урале после 18 лет федерального розыска нашли обвиняемого в убийстве

На Урале после 18 лет федерального розыска нашли обвиняемого в убийстве

Сегодня, 15:44ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области после 18 лет федерального розыска поймали подозреваемого, которого обвиняют в убийстве ударом ножом в сердце, сообщает пресс-служба СК региона.

По версии следствия, 59-летний обвиняемый в 2002 году вступил в конфликт с 22-летним молодым человеком из-за одной из спутниц. Парень вышел из клуба в одной из деревень Тугулымского района.

Молодой человек отмечал годовщину супружества и не хотел развивать конфликт. Он предложил зачинщику помириться, на что тот ответил согласием. Они пожали друг другу руки и обвиняемый открыл дверь автомобиля жертве. В этот момент он достал нож и вонзил его в область сердца в грудную клетку пострадавшему. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Погибший молодой человек
Photo:пресс-служба СК по Свердловской области

Погибший хорошо учился в школе и имеет положительные характеристики. Он служил в «горячих точках» на Кавказе, там же был ранен. Вернувшись после прохождения воинской службы он начал мирную жизнь, вступил в брак. Однако подлый удар ножом исподтишка прямо в сердце не дал молодому человеку прожить долгую и счастливую жизнь, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По горячим следам найти подозреваемого не удалось и его объявили в федеральный розыск.

Информация о его местонахождении появилась только в 2020 году. Он скрывался в южной республике РФ по паспорту на чужое имя. Его арестовали и доставили в Свердловскую область. Расследование продолжается, суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу.

Подозреваемый
Photo:пресс-служба СК по Свердловской области

Подозреваемому предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 10 декабря стало известно о вынесении приговора мужчине, который убил своего соседа. Они распивали спиртные напитки и поругались. Один из мужчин убил другого ударом тупым предметом по голове и спрятал тело. Спустя какое-то время преступник выпил и разболтал о преступлении по телефону своему приятелю. Суд отправил его в тюрьму на 10 лет.

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