На Урале после 18 лет федерального розыска нашли обвиняемого в убийстве

В Свердловской области после 18 лет федерального розыска поймали подозреваемого, которого обвиняют в убийстве ударом ножом в сердце, сообщает пресс-служба СК региона.

По версии следствия, 59-летний обвиняемый в 2002 году вступил в конфликт с 22-летним молодым человеком из-за одной из спутниц. Парень вышел из клуба в одной из деревень Тугулымского района. Молодой человек отмечал годовщину супружества и не хотел развивать конфликт. Он предложил зачинщику помириться, на что тот ответил согласием. Они пожали друг другу руки и обвиняемый открыл дверь автомобиля жертве. В этот момент он достал нож и вонзил его в область сердца в грудную клетку пострадавшему. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Погибший молодой человек Photo: пресс-служба СК по Свердловской области Погибший хорошо учился в школе и имеет положительные характеристики. Он служил в «горячих точках» на Кавказе, там же был ранен. Вернувшись после прохождения воинской службы он начал мирную жизнь, вступил в брак. Однако подлый удар ножом исподтишка прямо в сердце не дал молодому человеку прожить долгую и счастливую жизнь, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По горячим следам найти подозреваемого не удалось и его объявили в федеральный розыск. Информация о его местонахождении появилась только в 2020 году. Он скрывался в южной республике РФ по паспорту на чужое имя. Его арестовали и доставили в Свердловскую область. Расследование продолжается, суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Подозреваемый Photo: пресс-служба СК по Свердловской области Подозреваемому предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, 10 декабря стало известно о вынесении приговора мужчине, который убил своего соседа. Они распивали спиртные напитки и поругались. Один из мужчин убил другого ударом тупым предметом по голове и спрятал тело. Спустя какое-то время преступник выпил и разболтал о преступлении по телефону своему приятелю. Суд отправил его в тюрьму на 10 лет. В Екатеринбурге мужчина убил своего соседа и разболтал о преступлении по телефону

