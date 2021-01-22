СК РФ возбудил уголовное дело по факту призыва детей участвовать в митингах

СК РФ возбудил уголовное дело по факту призыва детей участвовать в митингах

Сегодня, 22:10ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за размещения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных митингах, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Также на возбуждение дела повлияли обращения родителей детей и публикации в СМИ.

Изначально, отметили в СК, власти отказали в проведении митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Однако в соцсетях начали появляться публикации, которые призывали школьников принять участие в незаконных собраниях.

На данный момент устанавливаются лица, имеющие отношения к публикации призывов, и проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, сегодня в полиции Свердловской области официально предупредили об ответственности за призывы и участие в несанкционированных митингах. Гражданин будет нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

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