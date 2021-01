В Екатеринбурге из-за пожара были эвакуированы 52 человека и трое пострадали

В Екатеринбурге пожарные эвакуировали 52 человека из многоквартирного дома, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

22 января ночью в Екатеринбурге произошел пожар на улице Ереванская, 28. Сообщение на пульт диспетчеру поступило в 1.49. На место происшествия выехали восемь единиц техники и 27 человек личного состава. Также работали четыре звена газодымозащитной службы. Возгорание произошло на шестом этаже десятиэтажного дома, повреждено домашнее имущество на площади 15 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 52 человека по лестничным маршам, 29 из них были выведены с помощью спасательных дыхательных аппаратов, в том числе восемь детей. В результате пожара пострадали три человека, они госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом. Пожарные потушили огонь в течение 10 минут, после проветривания подъезда жители вернулись в квартиры. Причина возгорания устанавливается. Photo: ГУ МЧС по Свердловской области Напомним, 12 января в Екатеринбурге при пожаре на улице Рассветная погибли восемь человек, один из них ребенок. В Екатеринбурге ночью при пожаре погибли восемь человек

