В Свердловской области из-за нечищеных дорог произошло 75 ДТП

В Свердловской области 75 аварий на дорогах произошли из-за плохой уборки снега.

В подобных происшествиях пострадали около ста человек. Двое погибли, пишет «Тагильский рабочий». Среди самых частых причин отмечены валы снега, рыхлость снежного покрова и гололед. Сотрудниками ГИБДД выписано более 1,5 тысячи предписаний об устранении нарушений в организации, отвечающие за содержание проезжих частей. Заведено 94 административных производства по статье 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). За нарушение данной статьи предусмотрено наказание для организаций до 500 тысяч рублей. Напомним, исполняющему обязанности главы Екатеринбурга было выписано представление прокуратурой. Ведомство потребовало лучше убирать снег на улицах города. В Екатеринбурге прокуратура потребовала от Алексея Орлова убирать снег получше

