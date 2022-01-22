Кондуктор и пассажир подрались в автобусе из-за карманных краж в Екатеринбурге

Кондуктор и пассажир подрались в автобусе из-за карманных краж в Екатеринбурге
Кондуктор и пассажир подрались в автобусе из-за карманных краж в Екатеринбурге
Сегодня, 12:49ПроисшествияФото: 1MI
Драка произошла в салоне автобуса в Екатеринбурге после того как кондуктор обвинил пассажира в карманных кражах.

Конфликт начался с того, что кондуктор отказался брать оплату у вошедших в салон мужчины и женщины, объяснив это тем, что подозревает их в кражах у пассажиров. Также очевидцы говорят, что работник утверждал, что они накануне валялись пьяными в автобусе.

В результате началась драка. На остановке «Репина» всем пассажирам пришлось выйти, а конфликтующие остались ждать наряд полиции, при этом женщина убежала. В отделении сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого, теперь его проверяют на причастность к кражам у пассажиров, пишет Е1.

Напомним, в середине декабря 2021 года в Екатеринбурге на дороге подрались водители и кондукторы двух автобусов. Пасссажиры полагают, что конфликт произошел из-за того, что один автобус подрезал другой.

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Екатеринбург
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