Мать 5-летней девочки на Урале обвиняет бывшего мужа в похищении ребенка и избиениях

Получила продолжение история, связанная со скандалом в Краснотурьинске. Один местный житель унижал свою 5-летнюю дочь, заставляя целовать себя в губы. Мать ребенка нашлась и объяснила произошедшее.

Незадолго до Нового года в соцсетях появился видеоролик. На кадрах полуголый мужчина унижал и заставлял целовать себя в губы пятилетнюю девочку. Ребенок при этом плакал, но бабушка просила не перечить отцу. История вызвала широкий общественный резонанс. В ходе проверки со стороны полиции выяснилось, что автор этого видео — 33-летний, ранее судимый житель Краснотурьинска. На допросе он пояснил, что жена от него сбежала, оставив с несовершеннолетней дочерью. Хотел позаниматься воспитанием малышки, а его неправильно поняли. Позже на связь вышла та самая сбежавшая мама. Она пояснила, что связала свою жизнь с ранее судимым мужчиной. Надеялась создать крепкую семью, но супруг употреблял алкоголь, оскорблял ее и распускал руки. Спасаясь от побоев, горожанка сбежала из дома вместе с трехлетней дочерью. Было это в 2019 году. По словам женщины, оставшись один, мужчина влип в неприятности. Боясь оказаться за решеткой, он попросил переоформить свидетельство о рождении дочери на него. Когда это было сделалано, бывший уголовник выхватил дочь из рук и уехал в свой дом, в котором живет вместе с бабушкой малышки. В полицию горожанка не обращалась из-за угроз. Она пыталась забрать свою дочь, но мужчина этому препятствовал. Позже он подал на алименты. Свердловчанка о задолженности узнала в прошлом году. Женщина говорит, что никогда не отказывалась от своих родительских прав и во всем винит бывшего мужа. Житель Краснотурьинска арестован по подозрению в истязаниях дочери В настоящее время оба родителя от воспитания ребенка отстранены. По решению суда, заботой о малышке теперь занимается государство. Мама говорит, что приходит в детский центр ежедневно. Физическому насилию, как показал медосмотр, девочка не подвергалась, сообщает Е1. Издевавшийся над ней горе-отец арестован.

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