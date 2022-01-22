Скончался пострадавший в ДТП водитель такси «Успех» на Алтайской в Нижнем Тагиле

Около 21.00 таксист на автомобиле Lada Kalina при повороте налево с улицы Боровая на улицу Алтайская не уступил дорогу ехавшему навстречу BMW. Водитель отечественной машины имел стаж 44 года, в 2021 и 2022 годах за нарушение правил дорожного движения не привлекался. Он был госпитализирован с различными травмами в состоянии шока в ЦГБ № 1.