Скончался пострадавший в ДТП водитель такси «Успех» на Алтайской в Нижнем Тагиле

Скончался пострадавший в ДТП водитель такси «Успех» на Алтайской в Нижнем Тагиле
Скончался пострадавший в ДТП водитель такси «Успех» на Алтайской в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:22ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
62-летний житель Верхней Салды, водитель такси «Успех», который 15 января пострадал в ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле, скончался от полученных травм.

Около 21.00 таксист на автомобиле Lada Kalina при повороте налево с улицы Боровая на улицу Алтайская не уступил дорогу ехавшему навстречу BMW. Водитель отечественной машины имел стаж 44 года, в 2021 и 2022 годах за нарушение правил дорожного движения не привлекался. Он был госпитализирован с различными травмами в состоянии шока в ЦГБ № 1.

Водитель скончался от полученных травм в больнице. Похороны состоялись 22 января, рассказали редакции TagilCity.ru источники, знакомые с ситуацией.

Напомним, в результате этой аварии пострадали три человека, в том числе 2-летняя девочка из такси. Она перевозилась без специального детского кресла. Также травмы получила 22-летняя пассажирка иномарки.

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