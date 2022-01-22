Свердловчанку с ребенком на руках травмировал дверью водитель автобуса

21 января в автобусе № 103, следующего по маршруту Каменск-Уральский — Синарский, водитель на остановке не выпустил всех пассажиров с задней площадки, закрыл дверь и придавил пассажирку с ребенком на руках. При этом второй ребенок семи лет вообще не успел выйти и остался в салоне.
Пострадавшая пояснила, что в салоне отсутствовал свет, она травмировала ногу. Женщина собирается обратиться с жалобой в ООО «Пригородные пассажирские перевозки», сообщает паблик «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте».
Напомним, в Екатеринбурге кондуктор автобуса обругала пожилую пассажирку за замечание о скользких ступеньках. После проведенной проверки оказалось, что любительница нецензурной брани проживает в России незаконно и не имеет разрешения на работу. Теперь ей грозит депортация.