В свердловской полиции прокомментировали скандал с храмом и моделями

В свердловской полиции прокомментировали скандал с храмом и моделями
В свердловской полиции прокомментировали скандал с храмом и моделями
Вчера, 22:19ПроисшествияФото: 1MI
Полуобнаженные модели на фоне одного из храмов Екатеринбурге вызвали негодование у православных верующих. Поступок девушек прокомментировали в региональном УМВД.

Фотография в интернете вызвала негодование у православных верующих. Сделали ее две свердловские девушки, решившие запечатлеть себя на фоне храма.

По сценарию эспозиции, подружки сидят на подоконнике спиной к фотокамере. Они смотрят на купола святыни. Вечер или утро на улице — неясно. Но бросается в глаза другое: девицы эти полуобнаженные.

В ходе проверки полицейские выяснили, что фотосъемка велась из окна гостиницы. Личности девушек установлены.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых назвал их «горе-мотыльками, не знавшими родительского ремня», передает Ура.Ру. И выразил сожаление о том, что родители их плохо воспитывали.

Основатель федеральной сети RentHouse Дмитрий Шабалкин, снявшей номер в отеле, откуда велась съемка, уже ответил на вопросы в полиции.

Сюжеты:
Екатеринбург
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