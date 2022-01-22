В свердловской полиции прокомментировали скандал с храмом и моделями

Фотография в интернете вызвала негодование у православных верующих. Сделали ее две свердловские девушки, решившие запечатлеть себя на фоне храма.
По сценарию эспозиции, подружки сидят на подоконнике спиной к фотокамере. Они смотрят на купола святыни. Вечер или утро на улице — неясно. Но бросается в глаза другое: девицы эти полуобнаженные.
В ходе проверки полицейские выяснили, что фотосъемка велась из окна гостиницы. Личности девушек установлены.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых назвал их «горе-мотыльками, не знавшими родительского ремня», передает Ура.Ру. И выразил сожаление о том, что родители их плохо воспитывали.
Основатель федеральной сети RentHouse Дмитрий Шабалкин, снявшей номер в отеле, откуда велась съемка, уже ответил на вопросы в полиции.