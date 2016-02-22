Пьяный водитель иномарки стал виновником смертельного ДТП под Нижним Тагилом

E1.ru сообщает о том, что вчера на 33 км. трассы Нижний Тагил - Нижняя Салда произошло ДТП, в результате которого погиб 37-летний пассажир автомобиля Chevrolet Klan, два других пассажира (мужчины 26 и 27 лет) получили множественные травмы. В том числе сотрясение головного мозга и переломы рёбер.

Известно, что водитель автомобиля Chevrolet Klan был в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушил скоростной режим, выехал на встречную полосу, где столкнулся с внедорожником Great Wall. Люди, ехавшие во внедорожнике, не пострадали. Травмированные пассажиры Chevrolet были доставлены в больницу города Верхняя Салда.

Пьяный водитель Chevrolet рассказал полицейским о том, что познакомился с погибшим накануне, когда вместе употребляли спиртные напитки. Всей компанией они ехали в Нижний Тагил за вещами. Примечательно, что за полуторагодовой стаж водитель Chevrolet четырежды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Теперь за пьянство, которое привело к человеческим жертвам, любителю выпить за рулём грозит тюремное заключение сроком от двух до семи лет.