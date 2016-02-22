Жительница Нижнего Тагила умерла в течение суток после выписки из больницы

Историю о тагильчанке, которая почти месяц провела в больнице и умерла в течение суток после выписки, рассказало ИА «Новый город».

По информации агентства, девушка была госпитализирована в инфекционную больницу в середине января. У пациентки наблюдались симптомы пищевого отравления.

Состояние девушки ухудшалось, она жаловалась родным нам то, что лечение не даёт никакого эффекта. Обследование в другой больнице тоже не дало результатов.

По словам родных, девушку выписали 11 февраля, скоро ей стало хуже. Для неё вызвали скорую помощь и девушка была госпитализирована вновь. В 13:00 следующего дня родным сообщили страшное известие: девушка умерла. Вскрытие показало, что причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность, вызванная бактериальной пневмонией.

Медики отказываются комментировать ситуацию для СМИ. Сейчас в причинах гибели девушки разбираются правоохранительные органы.