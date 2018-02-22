12-летний школьник из Москвы попытался «взорвать» Дом-2 (ВИДЕО)

Трансляция телешоу «Дом-2» началась еще до рождения шестиклассника. С самого рождения мальчика его мать постоянно смотрела телешоу. Ждать окончания долгостроя школьнику надоело — он сообщил по телефону, что съемочный павильон «Дома-2» заминирован. Съемки в этот день были сорваны.