12-летний школьник из Москвы попытался «взорвать» Дом-2 (ВИДЕО)
22 февраля, 13:00Происшествия
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Шестиклассник сообщил o заложенной в съемочном павильоне бомбе.
Трансляция телешоу «Дом-2» началась еще до рождения шестиклассника. С самого рождения мальчика его мать постоянно смотрела телешоу. Ждать окончания долгостроя школьнику надоело — он сообщил по телефону, что съемочный павильон «Дома-2» заминирован. Съемки в этот день были сорваны.
Позже полицейские вычислили школьника, ведется расследование.
Видео Mash
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