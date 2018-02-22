Девушка обокрала тагильчанина в баре и притворилась в полиции жертвой

Жительница Полевского в августе 2017 года освободилась из колонии, где отбывала наказание за разбой. В Нижний Тагил она приехала на заработки, где в один из вечеров решила отдохнуть в местном баре.

Там она подсела за столик к молодому человеку и, отвлекая его разговорами, вытащила из его дубленки кошелек и телефон. Когда пара вышла на улицу, мужчина заметил пропажу и потребовал девушку вернуть украденное. Та попыталась сбежать, однако мужчина схватил ее.

Прохожие вызвали полицию, после чего обоих доставили в отдел. Там злоумышленница решила отвести от себя подозрения и заявила, что новый знакомый напал на нее и украл деньги. Однако в ходе проверки выяснилось, что потерпевшим был мужчина. По решению суда девушку приговорили к двум годам колонии общего режима за грабеж и ложный донос, пишет ИА «Все новости».