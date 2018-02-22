Пенсионерка из Кемерово неделю жила в квартире с трупом сына
22 февраля, 12:20Происшествия
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Тело 37-летнего мужчины обнаружил его брат, когда решил навестить своих родных.
В настоящий момент расследование обстоятельств случившегося проводится полицией. Сообщается, что пенсионерка не заметила, что ее сын умер, решив, что он крепко спит. В квартире стоял характерный трупный запах, a тело мужчины уже начало разлагаться.
Для определения точной даты и обстоятельств смерти мужчины будет назначена экспертиза, сообщают «Вести-Кузбасс».
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