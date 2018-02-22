Помощник свердловского депутата избит в Екатеринбурге (ФОТО)

О случившемся депутат сам рассказал в социальных сетях. Он отметил, что ранее угрозы поступали, но в этот раз злоумышленники перешли все границы. Зяблицев намекнул, что, возможно, он знает, кто это сделал.

Известно, что Бабушкин был избит в утренние часы у своего дома. Мужчину сначала ударили, а затем выхватили портфель с ноутбуком, где находилась важная информация: переписки с избирателями, жалобы горожан, пишет «Ura.ru».

В полиции информацию подтвердили и сообщили, что по данному факту проводится проверка. Видеозаписи с камер наблюдения в скором времени появятся в распоряжении правоохранителей.

Пострадавший лежит в больнице. Ему диагностировали сотрясение головного мозга. Кроме того, у молодого человека была разбита губа, на которую наложили пять швов.