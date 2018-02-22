Школьник покончил с собой в свердловской деревне после ссоры с подругой
22 февраля, 16:20Происшествия
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В деревне Нижняя Синячиха школьник свел счеты с жизнью. Накануне гибели он поссорился со своей девушкой.
Трагедия произошла в деревне Нижняя Синячиха Свердловской области. Там покончил с собой ученик 8-го класса местной школы. Перед своей гибелью мальчик оставил в соцсети послание «Умираю навсегда».
В полиции рассказали, что семья погибшего мальчика приехала в деревню около 3 лет назад. Мальчик хорошо общался с одноклассниками, был добрым и отзывчивым. Сообщается, что накануне своей смерти школьник поссорился с девочкой, с которой встречался, пишет Ura.ru.
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