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Школьник покончил с собой в свердловской деревне после ссоры с подругой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьник покончил с собой в свердловской деревне после ссоры с подругой

22 февраля, 16:20Происшествия
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