Школьник покончил с собой в свердловской деревне после ссоры с подругой

Трагедия произошла в деревне Нижняя Синячиха Свердловской области. Там покончил с собой ученик 8-го класса местной школы. Перед своей гибелью мальчик оставил в соцсети послание «Умираю навсегда».

В полиции рассказали, что семья погибшего мальчика приехала в деревню около 3 лет назад. Мальчик хорошо общался с одноклассниками, был добрым и отзывчивым. Сообщается, что накануне своей смерти школьник поссорился с девочкой, с которой встречался, пишет Ura.ru.