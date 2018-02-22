Тагильчанин сломал позвоночник в ДТП между пассажирской ГАЗелью и «Патриотом» (ФОТО)

ДТП случилось около 11 утра 22 февраля. Водитель ГАЗели, двигавшейся по маршруту №54, ехал по Восточному шоссе, когда врезался в «УАЗ Патриот». Автомобиль стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

От удара машину отбросило вперед, из-за чего она наехала на пешехода и припаркованную иномарку. В результате аварии пострадавший получил перелом позвоночника, ребер, ноги и закрытую черепно-мозговую травму.

Водителем ГАЗели оказался 51-летний тагильчанин, в салоне находились 8 пассажиров. Было установлено, что водитель превысил скорость, из-за чего и врезался в «УАЗ Патриот». По факту произошедшего будет проведено расследование, пишет пропаганда отдела ГИБДД.

Фото: «пропаганда Отдела ГИБДД»