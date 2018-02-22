Воспитательница детсада в Нижнем Тагиле уволена после травмы 6-летней девочки (ФОТО)
22 февраля, 13:40Происшествия
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В Нижнем Тагиле уволили педагога после того, как 6-летняя воспитанница получила травму в детском саду.
Сюжеты: Нижний Тагил
16 февраля воспитательница в детском саду «Солнышко» № 134 в Нижнем Тагиле нанесла 6-летней девочке травму. Педагог решила развернуть ребенка к шкафчику и сильно дернула за руку.
Вечером девочка пожаловалась матери на сильную боль, и семья обратилась в травмпункт. Там выяснили, что у ребенка ушиб сустава, и наложили на руку повязку.
О случившемся родители рассказали руководству детского сада. По результатам служебной проверки воспитателя уволили, а для работников садика провели инструктаж, пишет АН «Между Строк».
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Фото: «Между Строк»
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