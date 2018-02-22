Женщина погибла в ДТП на трассе под Сысертью (ФОТО)
22 февраля, 22:05Происшествия
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На 6-м километре трассы Абрамово - Аверино - Щелкун под Сысертью произошло ДТП, в результате которого погибла 46-летняя женщина.
22 февраля на трассе под Сысертью автомобиль «Chevrolet Niva» вылетел в кювет и опрокинулся. Находившаяся за рулём 46-летняя женщина погибла на месте, пассажир мужчина не получил повреждений.
Как сообщает «Уралинформбюро», из-за плохих погодных условий женщина не справилась с управлением, что привело к аварии. Подробности ДТП предстоит установить правоохранительным органам.
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Фото: «Уралинформбюро»
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