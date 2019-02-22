21 костюм был изъят у двух пассажиров рейса Ташкент – Екатеринбург

Пассажиры оказались работниками швейной фабрики в Намангане. В уральскую столицу они прилетели для урегулирования поставки костюмов для мужчин.

Товар был изъят и направлен на экспертизу для установки стоимости, исходя из которой мужчинам назначат взыскание.