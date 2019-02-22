21 костюм был изъят у двух пассажиров рейса Ташкент – Екатеринбург
Сегодня, 21:22ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Таможенники аэропорта Кольцово изъяли у двух пассажиров, прилетевших из Ташкента, 21 мужской костюм.
Сюжеты: Екатеринбург
Пассажиры оказались работниками швейной фабрики в Намангане. В уральскую столицу они прилетели для урегулирования поставки костюмов для мужчин.
Товар был изъят и направлен на экспертизу для установки стоимости, исходя из которой мужчинам назначат взыскание.
Мужчины смогут вернуть товар после уплаты штрафа и оформления продукции, информирует «Областная газета».
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