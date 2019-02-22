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21 костюм был изъят у двух пассажиров рейса Ташкент – Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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21 костюм был изъят у двух пассажиров рейса Ташкент – Екатеринбург

Сегодня, 21:22ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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