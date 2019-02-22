Клещ укусил беременную женщину под Екатеринбургом

21 февраля мужчина отправился в больницу на улице Заводской, чтобы поставить прививку, и у регистратуры услышал разговор медработников о том, что у женщины нет прививок, а иммуноглобулин ей ставить нельзя, потому что она ждет ребенка.

Как сообщили в пресс-службе больницы, к ним действительно обращалась женщина, которую укусил клещ. Она живет под Екатеринбургом в частном доме. О беременности врачи не упомянули, поскольку это информация является врачебной тайной.

Пострадавшая предполагает, что клещ мог попасть в дом вместе с вещами, которые хранились на улице, или кто-то их домашних животных принес его на себе.

Насекомое отдали на экспертизу, пишет E1.RU.