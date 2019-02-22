Микроавтобус столкнулся со снегоуборочной машиной на Челябинском тракте

Авария произошла ранним утром 21 февраля. Согласно предварительной версии дорожной полиции, ДТП случилось из-за того, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter неправильно выбрал дистанцию до движущегося снегоуборочного МАЗа и врезался в него.