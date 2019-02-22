Микроавтобус столкнулся со снегоуборочной машиной на Челябинском тракте
Сегодня, 08:30ПроисшествияФото: E1.RU
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Пять человек пострадали в аварии, которая произошла на Челябинском тракте. Микроавтобус столкнулся со снегоуборочной техникой.
Сюжеты: Екатеринбург
Авария произошла ранним утром 21 февраля. Согласно предварительной версии дорожной полиции, ДТП случилось из-за того, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter неправильно выбрал дистанцию до движущегося снегоуборочного МАЗа и врезался в него.
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При столкновении пострадало 5 пассажиров автобуса, они с травмами разной степени тяжести доставлены в 36-ю больницу Екатеринбурга, сообщает E1.ru.
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