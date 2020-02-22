Хотел уехать в Челябинск: в Первоуральске 12-летний мальчик сбежал из приемной семьи

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, весь личный состав полиции города принимал участие в поисковой операции.

По словам Горелых, семья, в которой воспитывается мальчик, не состояла на учете в каких-либо инстанциях. В семье воспитывается трое приемных детей, у родителей также есть свой ребенок, которому больше 20 лет.

По одной из версий, мальчик сбежал из дома из-за того, что родители лишили его телефона и доступа в интернет за плохие оценки в школе. Также известно, что ребенок давно планировал побег и хотел, чтобы его взяли в другую семью. На трассе Екатеринбург — Челябинск его подобрал водитель, который сообщил о ребенке в полицию. Предположительно, у мальчика в Челябинске проживают прабабушки.