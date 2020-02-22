Под Нижним Тагилом найден труп охранника детского лагеря со следами укусов

Мужчина был охранником детского лагеря, проживал он также на территории лагеря. По предварительным данным, он умер еще пять дней назад. В СК пояснили, что у мужчины было больное сердце. После приступа он упал на снег и умер от переохлаждения. Правоохранители обнаружили следы укусов на теле. По словам руководителя следственного отдела по Пригородному району Вадима Белкина, умершего покусала сторожевая собака.