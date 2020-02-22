Под Нижним Тагилом найден труп охранника детского лагеря со следами укусов
Сегодня, 12:22ПроисшествияФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Недалеко от детского лагеря на Леневке 21 февраля нашли труп мужчины. На теле обнаружены укусы, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина был охранником детского лагеря, проживал он также на территории лагеря. По предварительным данным, он умер еще пять дней назад. В СК пояснили, что у мужчины было больное сердце. После приступа он упал на снег и умер от переохлаждения. Правоохранители обнаружили следы укусов на теле. По словам руководителя следственного отдела по Пригородному району Вадима Белкина, умершего покусала сторожевая собака.
Из-за многочисленных укусов очевидцы предположили, что охранника загрызли волки, но в СК опровергли эту версию. СК начал доследственную проверку по факту смерти мужчины.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей