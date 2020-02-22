В Нижнем Тагиле у ТЦ DEPO столкнулись два автомобиля
Сегодня, 19:36ПроисшествияФото: группа во Вконтакте ОД «Тагил без ям»
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22 февраля на выезде из ТЦ DEPO столкнулись два автомобиля.
Сюжеты: Нижний Тагил
В результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения. У обеих машин пострадали передние части.
По словам очевидцев, на месте ДТП работали два регулировщика, поскольку образовалась большая пробка.
Как рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД, информации о пострадавших в ДТП не поступало.
Отметим, что на данном участке дороги часто случаются ДТП.
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