В Нижнем Тагиле у ТЦ DEPO столкнулись два автомобиля

В результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения. У обеих машин пострадали передние части.

По словам очевидцев, на месте ДТП работали два регулировщика, поскольку образовалась большая пробка.

Как рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД, информации о пострадавших в ДТП не поступало.