15-летний школьник покончил жизнь самоубийством в Екатеринбурге

Напомним, в ноябре 2020 года в Екатеринбурге 11-летний мальчик совершил самоубийство. Мать нашла и забрала у сына вейп, после чего отлучилась. В этот момент ребенок покончил с собой. Семья погибшего была благополучной, на учете не состояла.