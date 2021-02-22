15-летний школьник покончил жизнь самоубийством в Екатеринбурге

15-летний школьник покончил жизнь самоубийством в Екатеринбурге

Сегодня, 18:22ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Ученик гимназии № 35 покончил с собой в Екатеринбурге. Тело мальчика обнаружили его родители.

Инцидент произошел 19 февраля. По словам знакомых, подросток был уравновешенным и спокойным, но накануне он расстался с девушкой.

Они с самого детства знакомы. Говорят, что она его унизила, засмеяла,рассказали изданию «КП-Екатеринбург» знакомые подростка.

В Следственном комитете отказались комментировать случившееся.

Напомним, в ноябре 2020 года в Екатеринбурге 11-летний мальчик совершил самоубийство. Мать нашла и забрала у сына вейп, после чего отлучилась. В этот момент ребенок покончил с собой. Семья погибшего была благополучной, на учете не состояла.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
школьниксуицидЕкатеринбургподросток
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы