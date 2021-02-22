15-летний школьник покончил жизнь самоубийством в Екатеринбурге

Инцидент произошел 19 февраля. По словам знакомых, подросток был уравновешенным и спокойным, но накануне он расстался с девушкой.
Они с самого детства знакомы. Говорят, что она его унизила, засмеяла,рассказали изданию «КП-Екатеринбург» знакомые подростка.
В Следственном комитете отказались комментировать случившееся.
Напомним, в ноябре 2020 года в Екатеринбурге 11-летний мальчик совершил самоубийство. Мать нашла и забрала у сына вейп, после чего отлучилась. В этот момент ребенок покончил с собой. Семья погибшего была благополучной, на учете не состояла.