450 тысяч рублей «подарили» жители Нижнего Тагила телефонным мошенникам за сутки

35-летний житель Вагонки сначала лишился почти 150 тысяч рублей. Ему позвонил лже-сотрудник службы безопасности банка и сообщил о попытках снятия денег его карты. Для сохранения накоплений «специалист» порекомендовал срочно снять все деньги и перевести их на указанный номер телефона. Тагильчанин сделал это несколькими переводами через ближайший банкомат. Затем злоумышленники позвонили снова и сказали, что на мужчину пытаются оформить кредит в сумме 100 тысяч. Следуя рекомендациям неизвестных, он взял займ и снова перечислил деньги мошенникам. Только после этого тагильчанин догадался обратиться в банк, где выяснил, что сам перечислил злоумышленникам 250 тысяч рублей.