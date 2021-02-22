450 тысяч рублей «подарили» жители Нижнего Тагила телефонным мошенникам за сутки

35-летний житель Вагонки сначала лишился почти 150 тысяч рублей. Ему позвонил лже-сотрудник службы безопасности банка и сообщил о попытках снятия денег его карты. Для сохранения накоплений «специалист» порекомендовал срочно снять все деньги и перевести их на указанный номер телефона. Тагильчанин сделал это несколькими переводами через ближайший банкомат. Затем злоумышленники позвонили снова и сказали, что на мужчину пытаются оформить кредит в сумме 100 тысяч. Следуя рекомендациям неизвестных, он взял займ и снова перечислил деньги мошенникам. Только после этого тагильчанин догадался обратиться в банк, где выяснил, что сам перечислил злоумышленникам 250 тысяч рублей.
Также в полицию обратилась 53-летняя работница крупного предприятия Нижнего Тагила. Она рассказала, что ей позвонила девушка и представилась сотрудником службы безопасности банка. Потерпевшая призналась, что злоумышленница была настолько убедительна в советах по предотвращению мошеннических действий, что женщина продиктовала ей номер карты, код на обороте, срок действия, а также пароли, которые приходили по СМС. После завершения разговора тагильчанке пришло сообщение о том, что с карты снято более 200 тысяч рублей.
По обоим фактам в полиции Нижнего Тагила возбуждены уголовные дела.
Напомним, 65-летняя жительница Качканара лишилась 800 тысяч рублей. Телефонные мошенники предложили ей заработать на покупке криптовалюты.