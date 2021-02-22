Дерущиеся автомобилисты парализовали движение на дороге в Екатеринбурге

Девушка-пассажирка «ВАЗа» рассказала, что драку развязал водитель Lada XRAY, на вид ему было около 40 лет. Вторым участником потасовки стал ее 19-летний парень. По ее словам, мужчина начал сигналить молодому человеку. Он опустил окно, тогда водитель начал матом на него кричать, что его подрезали.