Дерущиеся автомобилисты парализовали движение на дороге в Екатеринбурге

По словам очевидцев, дорогу не поделили водители «ВАЗ-2114» и Lada XRAY.
Девушка-пассажирка «ВАЗа» рассказала, что драку развязал водитель Lada XRAY, на вид ему было около 40 лет. Вторым участником потасовки стал ее 19-летний парень. По ее словам, мужчина начал сигналить молодому человеку. Он опустил окно, тогда водитель начал матом на него кричать, что его подрезали.
Мужчина начал называть его «чуркой» и всячески оскорблять. У моего молодого человека действительно темная кожа, но он не кавказец,рассказала девушка Е1.
Она пояснила, что мужчина сам позвал ее молодого человека на драку. Второй парень, который с ними ехал, пытался их разнять.
Но мы действительно застопорили дорогу, поняли это. Это наша ошибка, всей компании,отметила девушка.
Напомним, в декабре 2020 года в Екатеринбурге водители, попавшие в ДТП, устроили драку на дороге. По словам очевидцев, водитель «Ауди» столкнулся с автобусом и другим автомобилем.