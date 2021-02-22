Дерущиеся автомобилисты парализовали движение на дороге в Екатеринбурге

Дерущиеся автомобилисты парализовали движение на дороге в Екатеринбурге

Сегодня, 11:24ПроисшествияФото: Скриншот с видео YouTube-канала "Истории из России"
Двумя дерущимися мужчинами 21 февраля было парализовано движение на развязке улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги.

По словам очевидцев, дорогу не поделили водители «ВАЗ-2114» и Lada XRAY.

Девушка-пассажирка «ВАЗа» рассказала, что драку развязал водитель Lada XRAY, на вид ему было около 40 лет. Вторым участником потасовки стал ее 19-летний парень. По ее словам, мужчина начал сигналить молодому человеку. Он опустил окно, тогда водитель начал матом на него кричать, что его подрезали.

Мужчина начал называть его «чуркой» и всячески оскорблять. У моего молодого человека действительно темная кожа, но он не кавказец,рассказала девушка Е1.

Она пояснила, что мужчина сам позвал ее молодого человека на драку. Второй парень, который с ними ехал, пытался их разнять.

Но мы действительно застопорили дорогу, поняли это. Это наша ошибка, всей компании,отметила девушка.

Видео:YouTube-канал «Истории из России»

Напомним, в декабре 2020 года в Екатеринбурге водители, попавшие в ДТП, устроили драку на дороге. По словам очевидцев, водитель «Ауди» столкнулся с автобусом и другим автомобилем.

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Екатеринбург
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