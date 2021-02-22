Две бани сгорели в саду в поселке Горноуральский

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру 21 февраля около 22.00. Площадь возгорания составила 21 квадратный метр.
У одной бани сгорела кровля, перекрытие и стены, у второй огнем повреждены кровля и стена. На место происшествия выезжали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Огнеборцы завершили проливку и разбор сгоревших конструкций в 22.25.
Напомним, 21 февраля в Нижнем Тагиле загорелся частный жилой дом на улице Менделеева. Девять пожарных справились с огнем за 40 минут.