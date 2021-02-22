Двухэтажный коттедж горит на набережной ГГМ в Нижнем Тагиле

На данный момент спасатели занимаются ликвидацией возгорания на улице Фотеевская, 19. На одном из видео можно заметить, что неподалеку от набережной в микрорайоне ГГМ горит строение. Огонь видно издалека, также в небо поднимается столб темного дыма.
Пожар настолько сильный, что пожарные уже даже соседние дома начали обливать!рассказала подписчица группы «Инцидент Нижний Тагил».
По ее словам, спасатели долгое время не могли найти колодец.
На другой видеозаписи заметно, что на месте инцидента собрались люди, которые наблюдают за происходящим. Огонь полностью охватил здание.
Напомним, накануне две бани сгорели в садовом товариществе в поселке Горноуральский.