Двухэтажный коттедж горит на набережной ГГМ в Нижнем Тагиле

На данный момент спасатели занимаются ликвидацией возгорания на улице Фотеевская, 19. На одном из видео можно заметить, что неподалеку от набережной в микрорайоне ГГМ горит строение. Огонь видно издалека, также в небо поднимается столб темного дыма.