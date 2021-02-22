Эвакуировались сами: в пожаре на набережной ГГМ в Нижнем Тагиле обошлось без жертв

Стало известно, что в пожаре, который произошел в коттедже на ГГМ в Нижнем Тагиле, обошлось без жертв.

В пожаре обошлось без пострадавших, поскольку все, кто находились в здании, успели эвакуироваться, рассказал редакции TagilCity.ru начальник девятого ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы Сергей Колчин. На момент инцидента коттедж строился и не являлся жилым помещением. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. Площадь возгорания — 300 метров. Пострадавших нет. На данный момент ущерб устанавливается, сообщил анонимный источник. Инцидент произошел на улице Фотеевская, 19. На видеозаписи, снятой свидетелем происходящего, можно заметить, что огонь полностью охватил здание. Территория коттеджа охвачена дымом, который также видно с другого конца набережной. Вблизи строения работают пожарные, занимающиеся ликвидацией огня. Двухэтажный коттедж горит на набережной ГГМ в Нижнем Тагиле

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