«Кричал матом»: стали известны подробности драки автомобилистов в Екатеринбурге

«Кричал матом»: стали известны подробности драки автомобилистов в Екатеринбурге

Сегодня, 18:08ПроисшествияФото: Скриншот с видео YouTube-канала "Истории из России"
Двое автомобилистов устроили драку прямо на одной из дорог Екатеринбурга. Из-за этого движение транспорта было полностью остановлено.

На развязке улицы Серафимы Дерябиной и Объездной дороги водитель на черном «ВАЗ-2114» не поделил дорогу с другим автовладельцем на Lada XRAY, пишет Е1.

Девушка, которая находилась на пассажирском сиденье ВАЗа рассказала, что инициатором конфликта стал водитель Lada XRAY. Мужчина начал сигналить черной машине, после чего стал кричать матом на водителя ВАЗа.

Мужчина начал называть его «чуркой» и всячески оскорблять. У моего молодого человека действительно темная кожа, но он не кавказец. И тут мужчина говорит: «Пошли раз на раз»,сообщила девушка.

Во время драки телесных повреждений участники не получили. После её окончания водитель Lada XRAY продолжил оскорблять владельца ВАЗа, после чего уехал.

Напомним, в декабре 2020 года в Екатеринбурге водители устроили драку после совершения ДТП. В правоохранительные органы мужчины обращаться не стали.

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