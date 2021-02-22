Общественник пожаловался на работу «УБТ-Сервис» по уборке снега на Вагонке в Тагиле

Общественник пожаловался на работу «УБТ-Сервис» по уборке снега на Вагонке в Тагиле

Сегодня, 08:22ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Общественник Никита Чапурин во время объезда по Вагонке обнаружил недочеты при уборке снега специалистами тагильского подрядчика «УБТ-Сервис».

Вечером 20 февраля на Вагонке председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин провел объезд для проверки состояния дорог. Среди самых повторяющихся нарушений он отметил заужение проезжей части и валы снега.

Пешеходные переходы не расчищены, проезжая часть настолько узкая, что местами достигает двух метров. Очень много снега на обочинах, валы достигают 2,5 метра в высоту, поделился Никита Чапурин.

Также в Дзержинском районе общественник зафиксировал скопления снега в треугольниках видимости перекрестков, хранение снега под деревьями и кустами вместо вывоза.

Никита Чапурин рассказал, что маршрут проверки прошел через Восточное шоссе, улицы Ильича, Окунева, Калинина, Круговую, Юности, Бобкова, Алтайскую, Зеленстроевскую, Орджоникидзе, Чайковского, Зари и проспекты Вагоностроителей и Ленинградский. Тагильчанин считает, что подрядной организации выделено достаточно денежных средств для нормативного содержания дорог.

Сумма, которая выделяется на содержание дорог в нормативном состоянии, более чем достаточна. Никаких финансовых проблем у подрядчика возникать не должно, подытожил общественник.

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Никита ЧапуринВагонкадорогиубт-сервисНижний Тагил
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