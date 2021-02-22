Общественник пожаловался на работу «УБТ-Сервис» по уборке снега на Вагонке в Тагиле

Вечером 20 февраля на Вагонке председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин провел объезд для проверки состояния дорог. Среди самых повторяющихся нарушений он отметил заужение проезжей части и валы снега.
Пешеходные переходы не расчищены, проезжая часть настолько узкая, что местами достигает двух метров. Очень много снега на обочинах, валы достигают 2,5 метра в высоту, поделился Никита Чапурин.
Также в Дзержинском районе общественник зафиксировал скопления снега в треугольниках видимости перекрестков, хранение снега под деревьями и кустами вместо вывоза.
Никита Чапурин рассказал, что маршрут проверки прошел через Восточное шоссе, улицы Ильича, Окунева, Калинина, Круговую, Юности, Бобкова, Алтайскую, Зеленстроевскую, Орджоникидзе, Чайковского, Зари и проспекты Вагоностроителей и Ленинградский. Тагильчанин считает, что подрядной организации выделено достаточно денежных средств для нормативного содержания дорог.
Сумма, которая выделяется на содержание дорог в нормативном состоянии, более чем достаточна. Никаких финансовых проблем у подрядчика возникать не должно, подытожил общественник.