Окровавленный мужчина на балконе просил помощи у прохожих в Екатеринбурге

Окровавленный мужчина на балконе просил помощи у прохожих в Екатеринбурге

Сегодня, 11:52ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Окровавленного мужчину заметили прохожие на балконе в ЖК на улице Щорса в Екатеринбурге вечером 21 февраля.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Они рассказали, что балкон был весь в крови, пострадавший стонал.

Он сказал, что его зарезали. Я обратилась на пост охраны дома, там ответили, что в курсе и что полиция выехала,пояснила читательница Е1.

В УМВД Екатеринбурга рассказали, что место выезжали сотрудники полиции, сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

Напомним, в августе 2020 года бездомная женщина в Первоуральске зарезала своего сожителя, который ушел от нее вместе с продуктами. Она получила шест лет колонии общего режима.

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Екатеринбург
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