Окровавленный мужчина на балконе просил помощи у прохожих в Екатеринбурге

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Они рассказали, что балкон был весь в крови, пострадавший стонал.
Он сказал, что его зарезали. Я обратилась на пост охраны дома, там ответили, что в курсе и что полиция выехала,пояснила читательница Е1.
В УМВД Екатеринбурга рассказали, что место выезжали сотрудники полиции, сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.
Напомним, в августе 2020 года бездомная женщина в Первоуральске зарезала своего сожителя, который ушел от нее вместе с продуктами. Она получила шест лет колонии общего режима.