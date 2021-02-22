Отбывавший наказание в тагильской колонии экс-следователь Сатлаев пойман на Кипре

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Сатлаев отбывал срок за грабеж и сексуальные домогательства, также ранее бывший следователь отсидел четыре года в колонии для бывших силовиков в Нижнем Тагиле, сообщает издание «Медуза».
В России мужчину признали виновным в серии изнасилований, но он был выпущен условно-досрочно, однако совершил еще одно изнасилование и сбежал на Кипр.
Напомним, преступление, которое совершил Александр Сатлаев, по местным законом Кипра считается тяжким и карается пожизненным заключением.