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Отбывавший наказание в тагильской колонии экс-следователь Сатлаев пойман на Кипре

На северном Кипре задержан бывший следователь российского СК Александр Сатлаев, который 8 февраля сбежал из местной тюрьмы.

Сатлаев отбывал срок за грабеж и сексуальные домогательства, также ранее бывший следователь отсидел четыре года в колонии для бывших силовиков в Нижнем Тагиле, сообщает издание «Медуза».

В России мужчину признали виновным в серии изнасилований, но он был выпущен условно-досрочно, однако совершил еще одно изнасилование и сбежал на Кипр.

Напомним, преступление, которое совершил Александр Сатлаев, по местным законом Кипра считается тяжким и карается пожизненным заключением.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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