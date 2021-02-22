Почти тысяча домов осталась без газа из-за пожара на газопроводе под Качканаром

Сообщение о прорыве газопровода в семи километрах от Качканара поступило в МЧС 21 февраля около 18.00. В результате происшествия без газа остались около 10,5 тысячи квартир и 961 дом в частном секторе.
Администрация города организовала подомовой обход и обеспечивает жителей домов с печным отоплением дровами или обогревателями. Кроме того, развёрнуты несколько пунктов для временного размещения граждан.
Котельная, обеспечивающая город теплом, оперативно перешла на мазут. В многоквартирных домах тепло есть.
Пожар был ликвидирован в 18.50, при ЧП пострадавших нет. Ведутся работы по восстановлению газопровода, запуск газа предполагается провести 22 февраля до 15.00.
Напомним, инцидент произошел 21 февраля на газораспределительной станции. Очевидцы засняли, как из трубы вырвался большой столб пламени.