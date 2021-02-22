Покупала «криптовалюту»: 800 тысяч рублей лишилась жительница Качканара

На 800 тысяч рублей обманули мошенники 65-летнюю жительницу Качканара. Они предложили ей заработать на криптовалюте, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

9 ноября ей на телефон позвонили аферисты и предложили удалённый заработок. Злоумышленники сказали, что пенсионерка ничем не рискует, так как компания официальная. Женщине нужно было приобрести криптовалюту, на которой она и будет зарабатывать. В этот же день у потерпевшей были списаны 23 тысячи рублей, которые якобы появились на её платформе. Затем ей вывели на карту 16 тысяч рублей, которые она «заработала». Затем с пенсионеркой связался другой представитель, который пояснил, что платформа требует постоянной работы. Он сказал, что если ничего не делать, то деньги спишутся в качестве штрафа. Для того, чтобы вывести заработанные деньги, пенсионерке предложили взять кредиты. В течение нескольких дней она оформила два кредита в разных банках на сумму 380 тысяч рублей. Когда неизвестные попросили ее взять третий кредит, она отказалась. Мошенники перестали выходить с ней на связь и потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В общей сложности за месяц пенсионерка лишилась 800 тысяч рублей. По этому факту возбужденно уголовное дело за мошенничество (ч.3 ст. 159 УК РФ). Напомним, 20 февраля два жителя Сухого Лога перевели телефонным мошенникам почти два миллиона рублей. За сутки телефонные мошенники получили с жителей Сухого Лога почти два миллиона

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