Пострадали женщина и девочка: в Екатеринбурге произошло ДТП с «Газелью»

Инцидент произошел 22 февраля, около 12.00, на перекрестке улиц Победы — Ильича, сообщает Е1 со ссылкой на местное отделение пропаганды ГИБДД.
По предварительной информации, водитель Ford Focus двигался по улице Победы, но при повороте налево на перекрестке улиц Победы — Ильича не уступил преимущество и столкнулся с «Газелью», двигающейся во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора.
В результате аварии травмы получили пассажиры Ford: 62-летней женщине диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и перелом ребер, а 7-летняя девочка ушибла грудную клетку.
Отмечается, что пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
На месте ДТП проведены замеры, составлены процессуальные документы. По данному факту ведется дознание, по окончании которого будет принято мотивированное решение,отметили в ГИБДД.
Напомним, 20 февраля четыре человека были госпитализированы в результате ДТП на трассе между Екатеринбургом и Курганом.