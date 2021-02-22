Сгоревший на ГГМ в Нижнем Тагиле коттедж оказался нежилым

На момент возгорания коттедж на набережной ГГМ в Нижнем Тагиле находился в процессе строительства.

Он не жилой, был в работе. Дом деревянный, почти полностью сгорел,рассказал редакции TagilCity.ru начальник девятого ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы Сергей Колчин. Предварительные данные гласят, что пожар возник из-за аварийного режима работы электропроводки. Площадь возгорания составила 300 метров. Ущерб будет оценен позже. Напомним, инцидент произошел на улице Фотеевская, 19. В пожаре обошлось без пострадавших, поскольку все, кто находились внутри здания, успели эвакуироваться. Эвакуировались сами: в пожаре на набережной ГГМ в Нижнем Тагиле обошлось без жертв

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