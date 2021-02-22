Сгоревший на ГГМ в Нижнем Тагиле коттедж оказался нежилым

Сгоревший на ГГМ в Нижнем Тагиле коттедж оказался нежилым

Вчера, 23:11ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
На момент возгорания коттедж на набережной ГГМ в Нижнем Тагиле находился в процессе строительства.

Он не жилой, был в работе. Дом деревянный, почти полностью сгорел,рассказал редакции TagilCity.ru начальник девятого ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы Сергей Колчин.

Предварительные данные гласят, что пожар возник из-за аварийного режима работы электропроводки. Площадь возгорания составила 300 метров. Ущерб будет оценен позже.

Напомним, инцидент произошел на улице Фотеевская, 19. В пожаре обошлось без пострадавших, поскольку все, кто находились внутри здания, успели эвакуироваться.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
строительствопожарггмНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы