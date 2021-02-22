Шесть взрослых и трое детей спасены из горящего дома в Екатеринбурге

Шесть взрослых и трое детей спасены из горящего дома в Екатеринбурге

Сегодня, 11:37ПроисшествияФото: е1
Девять человек при помощи масок дыхательных аппаратов были спасены из горящего дома в Екатеринбурге.

Сообщение о пожаре на девятом километре Московского тракта поступило на пульт диспетчеру в 4.46. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сгорели надворные постройки, частный жилой дом, а также шиномонтажная мастерская.

Тушение осложнялось высокими температурами, сильной задымленностью и большой плотностью застройки. Огнеборцам удалось локализовать пожар коло 7.00. На месте происшествия работают девять единиц спецтехники и 31 человек личного состава.

По словам очевидцев, из горящего дома вывели девять человек. Один из них пострадал, ему оказывали помощь в машине скорой помощи, пишет Е1 со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области. Ближайший пожарный гидрант был заморожен, поэтому воду для тушения пожара пришлось брать из гидранта у IKEA. Кроме того, в горящих помещениях находилось несколько баллонов с горючими веществами, существовала угроза взрыва.

Напомним, 20 февраля 17-летний подросток в Сагре спас из горящего дома свою маму, брата и трех сестер.

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