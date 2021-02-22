Стали известны подробности о просящем помощи окровавленном екатеринбуржце на балконе

Вечером 21 февраля подозреваемый находился в квартире дома на улице Щорса, 109. Из личной неприязни он нанес несколько ножевых ранений хозяйственным ножом в грудь ранее знакомому мужчине 1997 года рождения. Потерпевшему удалось выжить, так как ему своевременно оказали медицинскую помощь. Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Подозреваемый написал явку с повинной, он признал свою вину.