Стали известны подробности о просящем помощи окровавленном екатеринбуржце на балконе

В отношении 20-летнего жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело за покушение на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
Вечером 21 февраля подозреваемый находился в квартире дома на улице Щорса, 109. Из личной неприязни он нанес несколько ножевых ранений хозяйственным ножом в грудь ранее знакомому мужчине 1997 года рождения. Потерпевшему удалось выжить, так как ему своевременно оказали медицинскую помощь. Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Подозреваемый написал явку с повинной, он признал свою вину.
Сотрудники полиции установили и доставили в ОВД участников конфликта, сообщили в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу. Предварительно, происшествие носило бытовой характер и случилось в процессе совместного распития алкоголя.
Напомним, ранее очевидцы сообщали, что окровавленный мужчина на балконе просил помощи у прохожих.