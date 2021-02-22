Стонал от боли: момент спасения истекающего кровью екатеринбуржца попал на видео

19-летний молодой человек напал с ножом на своего 23-летнего знакомого в Екатеринбурге. Момент госпитализации пострадавшего попал на видео.

На видео можно заметить, что с помощью троса парня спускают с балкона и кладут на каталку для госпитализации. В это время слышно, как молодой человек стонет от боли. Инцидент произошел 21 февраля, вечером, на улице Щорса, 109. Товарищи поссорились после застолья, сообщает Е1 со ссылкой на Следственном комитет. В результате пострадавший екатеринбуржец сумел доползти до балкона и начать звать на помощь. Очевидец происходящего вызвал на место инцидента скорую медицинскую помощь, спасателей и полицию. Над магазином балкон был весь в крови, человек стонал. Он сказал, что его зарезали. Я обратилась на пост охраны дома, там ответили, что в курсе и что полиция выехала,рассказал один из свидетелей. Отмечается, что пострадавшего удалось спасти. На подозреваемого в нападении было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. 19-летний парень признал свою вину и написал явку с повинной. Видео: Е1.RU Напомним, предварительно, происшествие носило бытовой характер и случилось в процессе совместного распития алкоголя. Стали известны подробности о просящем помощи окровавленном екатеринбуржце на балконе

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter