Стонал от боли: момент спасения истекающего кровью екатеринбуржца попал на видео

Стонал от боли: момент спасения истекающего кровью екатеринбуржца попал на видео

Сегодня, 17:56ПроисшествияФото: скриншот видео E1.RU
19-летний молодой человек напал с ножом на своего 23-летнего знакомого в Екатеринбурге. Момент госпитализации пострадавшего попал на видео.

На видео можно заметить, что с помощью троса парня спускают с балкона и кладут на каталку для госпитализации. В это время слышно, как молодой человек стонет от боли.

Инцидент произошел 21 февраля, вечером, на улице Щорса, 109. Товарищи поссорились после застолья, сообщает Е1 со ссылкой на Следственном комитет.

В результате пострадавший екатеринбуржец сумел доползти до балкона и начать звать на помощь. Очевидец происходящего вызвал на место инцидента скорую медицинскую помощь, спасателей и полицию.

Над магазином балкон был весь в крови, человек стонал. Он сказал, что его зарезали. Я обратилась на пост охраны дома, там ответили, что в курсе и что полиция выехала,рассказал один из свидетелей.

Отмечается, что пострадавшего удалось спасти. На подозреваемого в нападении было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. 19-летний парень признал свою вину и написал явку с повинной.

Видео:Е1.RU

Напомним, предварительно, происшествие носило бытовой характер и случилось в процессе совместного распития алкоголя.

Сюжеты:
Екатеринбург
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