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«Требовались большие деньги»: жительница Екатеринбурга в коме скончалась в Египте

Жительница Екатеринбурга Юлия, застрявшая из-за пандемии коронавируса, скончалась в Хургаде. Женщина так и не смогла выйти из комы, в которую впала из-за инсульта.

Брат Юлии Павел прибыл в Хургаду для организации транспортировки сестры в Россию, однако, не успел этого сделать, пишет E1.

Мужчина рассказал, что сейчас его пригласили в генконсульство России в Хургаде. Он надеется, что государство окажет помощь при транспортировке погибшей.

Юля ночью умерла, сейчас будем решать вопрос, как перевезти ее. Если бы она выжила, то я бы увез ее на частном самолете за деньги,сообщил Павел.

Напомним, жительница Екатеринбурга с женихом из Великобритании решила провести новогоднее путешествие в Египте, однако, вернуться не удалось, так как границы стран были закрыты из-за коронавируса. Пара приняла решение переждать пандемию, однако, у Юлии случился инсульт. После этого женщина впала в кому. Для перевозки екатеринбурженки необходимо было собрать 4,5 миллиона рублей.

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