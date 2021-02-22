«Требовались большие деньги»: жительница Екатеринбурга в коме скончалась в Египте

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Брат Юлии Павел прибыл в Хургаду для организации транспортировки сестры в Россию, однако, не успел этого сделать, пишет E1.
Мужчина рассказал, что сейчас его пригласили в генконсульство России в Хургаде. Он надеется, что государство окажет помощь при транспортировке погибшей.
Юля ночью умерла, сейчас будем решать вопрос, как перевезти ее. Если бы она выжила, то я бы увез ее на частном самолете за деньги,сообщил Павел.
Напомним, жительница Екатеринбурга с женихом из Великобритании решила провести новогоднее путешествие в Египте, однако, вернуться не удалось, так как границы стран были закрыты из-за коронавируса. Пара приняла решение переждать пандемию, однако, у Юлии случился инсульт. После этого женщина впала в кому. Для перевозки екатеринбурженки необходимо было собрать 4,5 миллиона рублей.