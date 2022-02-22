Дело экс-полицейского Павла Долганова из Нижнего Тагила передано в суд

Уголовное дело будут рассматривать в Тагилстроевском райсуде. Речь идет о скандальном инциденте с участием детского тренера ХК «Спутник» Алексея Атанасова.
Следствие сочло, что весной 2020 года анализы в психиатрической больнице вместо него сдал Павел Долганов. Он решил помочь Атанасову уйти от ответственности за потребление наркотических препаратов.
Проверку проводили работники оперативно-розыскной части собственной безопасности свердловского управления МВД.
Обвиняемыми по скандальному делу стали сотрудники отдела полиции № 17 Павел Долганов, Михаил Фельбуш и Илья Яшин. В рамках данного уголовного дела проходил также экс-сотрудник полиции Руслан Белоконный. Однако, его дело впоследствии решено было выделить в отдельное производство.
Напомним, экс-начальник смены дежурной части ОП № 17 Нижнего Тагила Павел Долганов предъявил своему руководству обвинение во взяточничестве за предоставление информации о смертях «правильным» ритуальным агентствам. Бывший правоохранитель от участия в коррупционных махинациях отказался. Именно по этой причине он стал впоследствии фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту подмены анализов на наркотики.