Дело экс-полицейского Павла Долганова из Нижнего Тагила передано в суд

Напомним, экс-начальник смены дежурной части ОП № 17 Нижнего Тагила Павел Долганов предъявил своему руководству обвинение во взяточничестве за предоставление информации о смертях «правильным» ритуальным агентствам. Бывший правоохранитель от участия в коррупционных махинациях отказался. Именно по этой причине он стал впоследствии фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту подмены анализов на наркотики.