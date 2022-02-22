Дело экс-полицейского Павла Долганова из Нижнего Тагила передано в суд

Дело экс-полицейского Павла Долганова из Нижнего Тагила передано в суд
Дело экс-полицейского Павла Долганова из Нижнего Тагила передано в суд
Сегодня, 13:41ПроисшествияФото: 1MI

Дело экс-полицейского Долганова из Нижнего Тагила передано в суд

Суд Нижнего Тагила рассмотрит уголовное производство, открытое против экс-полицейских. Среди них - Павел Долганов.

Уголовное дело будут рассматривать в Тагилстроевском райсуде. Речь идет о скандальном инциденте с участием детского тренера ХК «Спутник» Алексея Атанасова.

Следствие сочло, что весной 2020 года анализы в психиатрической больнице вместо него сдал Павел Долганов. Он решил помочь Атанасову уйти от ответственности за потребление наркотических препаратов.

Проверку проводили работники оперативно-розыскной части собственной безопасности свердловского управления МВД.

Обвиняемыми по скандальному делу стали сотрудники отдела полиции № 17 Павел Долганов, Михаил Фельбуш и Илья Яшин. В рамках данного уголовного дела проходил также экс-сотрудник полиции Руслан Белоконный. Однако, его дело впоследствии решено было выделить в отдельное производство.

Напомним, экс-начальник смены дежурной части ОП № 17 Нижнего Тагила Павел Долганов предъявил своему руководству обвинение во взяточничестве за предоставление информации о смертях «правильным» ритуальным агентствам. Бывший правоохранитель от участия в коррупционных махинациях отказался. Именно по этой причине он стал впоследствии фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту подмены анализов на наркотики.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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