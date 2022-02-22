Двое детей пострадали в ДТП в Полевском из-за не уступившего дорогу водителя

Двое детей пострадали в ДТП в Полевском из-за не уступившего дорогу водителя
Двое детей пострадали в ДТП в Полевском из-за не уступившего дорогу водителя
Сегодня, 16:47ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Полевском. Водитель Opel Antara выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу Opel Astra.

Инцидент произошел 22 февраля около 07.30 на перекрестке улиц Володарского и Крылова, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В результате в Opel Astra пострадал водитель и двое детей — 15-летняя девочка и трехлетний мальчик. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. Все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, а трехлетний ребенок находился в детском удерживающем устройстве. После обследования медиками все были отпущены домой.

Opel Antara управляла женщина 1987 года рождения. Она уже 15 лет управляет автомобилями и привлекалась к ответственности один раз. Женщина пояснила, что хотела проскочить перекресток, но скорость не рассчитала. В отношении нее составлен протокол за невыполнение требования уступить дорогу. По данному факту проводится проверка.

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