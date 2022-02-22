Лжепроститутка оставила тагильчанина без интима и денег

Мужчина отдыхал в садовом товариществе «Надежда». Неожиданно он решил вызвать женщину. В интернете он нашел нужный телефон и попросил девушку прибыть на нужный адрес. Она согласилась, но с условием полной предоплаты. Тагильчанин согласился и перевел нужную сумму, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Вскоре после этого женщина сама перезвонила клиенту и сказала, что деньги ей так и не пришли из-за сбоя у банка. Она попросила реквизиты его карты, заверив, что сделает все сама. Клиент просьбу выполнил и остался без денег и интима, сообщает Горелых. После этого тагильчанин обратился в полицию с заявлением. Сумма ущерба превысила пол миллиона рублей.
Также на уловку мошенников попалась и 79-летняя пенсионерка. Злоумышленники уговорили ее продать квартиру и отдать ей деньги. Сумма ущерба составила 1,6 миллиона.