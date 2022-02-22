Лжепроститутка оставила тагильчанина без интима и денег

Вскоре после этого женщина сама перезвонила клиенту и сказала, что деньги ей так и не пришли из-за сбоя у банка. Она попросила реквизиты его карты, заверив, что сделает все сама. Клиент просьбу выполнил и остался без денег и интима, сообщает Горелых. После этого тагильчанин обратился в полицию с заявлением. Сумма ущерба превысила пол миллиона рублей.