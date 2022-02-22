Пожилой инвалид-националист напал на охранника и пассажирку в свердловской электричке

Пожилой инвалид-националист напал на охранника и пассажирку в свердловской электричке
Пожилой инвалид-националист напал на охранника и пассажирку в свердловской электричке
Сегодня, 21:11ПроисшествияФото: 1МI
Дебошир пенсионного возраста напал на охранника-южанина и пнул в живот пытавшуюся его утихомирить женщину. Инвалида-националиста доставили в линейный отдел полиции Богдановича.

Инцидент произошел в электричке Екатеринбург — Ощепково во вторник, 22 февраля. Как рассказали очевидцы происшествия Е1, пожилой пассажир электропоезда начал придираться к охраннику по национальному признаку. Спустя какое-то время пенсионер сначала упокоился, а потом вновь начал оскорблять сотрудника безопасности электрички и пассажиров.

Пожилой мужчина употреблял слова: «террористы», «чурка». В итоге словесный конфликт вылился в потасовку. К пенсионеру подсела женщина, которая хотела его успокоить. Однако дебошир пнул ее в живот.

Пожилого мужчину скрутили и передали сотрудникам линейного отдела полиции на станции Богданович. Изданию в отделе МВД на транспорте УрФО факт происшествия подтвердили. Правоохранители добавили, что пенсионер-дебошир оказался инвалидом первой группы. Мужчина был с признаками опьянения. На пожилого человека составили протокол за мелкое хулиганство.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
инвалидпассажирэлектричка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы