Пожилой инвалид-националист напал на охранника и пассажирку в свердловской электричке

Инцидент произошел в электричке Екатеринбург — Ощепково во вторник, 22 февраля. Как рассказали очевидцы происшествия Е1, пожилой пассажир электропоезда начал придираться к охраннику по национальному признаку. Спустя какое-то время пенсионер сначала упокоился, а потом вновь начал оскорблять сотрудника безопасности электрички и пассажиров.
Пожилой мужчина употреблял слова: «террористы», «чурка». В итоге словесный конфликт вылился в потасовку. К пенсионеру подсела женщина, которая хотела его успокоить. Однако дебошир пнул ее в живот.
Пожилого мужчину скрутили и передали сотрудникам линейного отдела полиции на станции Богданович. Изданию в отделе МВД на транспорте УрФО факт происшествия подтвердили. Правоохранители добавили, что пенсионер-дебошир оказался инвалидом первой группы. Мужчина был с признаками опьянения. На пожилого человека составили протокол за мелкое хулиганство.