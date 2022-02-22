Пожилой инвалид-националист напал на охранника и пассажирку в свердловской электричке

Инцидент произошел в электричке Екатеринбург — Ощепково во вторник, 22 февраля. Как рассказали очевидцы происшествия Е1, пожилой пассажир электропоезда начал придираться к охраннику по национальному признаку. Спустя какое-то время пенсионер сначала упокоился, а потом вновь начал оскорблять сотрудника безопасности электрички и пассажиров.