Совфед одобрил ввод российских военных на территорию ДНР и ЛНР

Совфед одобрил ввод российских военных на территорию ДНР и ЛНР
Совфед одобрил ввод российских военных на территорию ДНР и ЛНР
Сегодня, 21:38ПроисшествияФото: 1МI
Президент РФ Владимир Путин направил обращение в Совет Федерации о разрешении на ввод российских военных в ДНР и ЛНР. Сенаторы единогласно поддержали инициативу главы государства.

Как сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, президент Путин обратился для решения данного вопроса после его обсуждения профильными комитетами по конституционному строительству, по обороне, по международным делам и Советом палаты.

Глава государства подчеркнул, что данное предложение вносится согласно пункта «г» ч.1 ст. 120 Конституции РФ, а также на основании общепризнанных принципов и норм международного права.

Совет Федерации единогласно поддержал предложение Путина на использование вооруженных сил России за рубежом. За это решение проголосовали 153 сенатора, выступивших против и воздержавшихся не было, пишет РИА Новости.

Владимир Путин также признал границы ДНР и ЛНР согласно тем данным, которые закреплены в их конституциях.

Напомним, накануне Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Помимо этого президент дал поручение обеспечить поддержание мира в республиках.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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