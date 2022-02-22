Совфед одобрил ввод российских военных на территорию ДНР и ЛНР

Как сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, президент Путин обратился для решения данного вопроса после его обсуждения профильными комитетами по конституционному строительству, по обороне, по международным делам и Советом палаты.
Глава государства подчеркнул, что данное предложение вносится согласно пункта «г» ч.1 ст. 120 Конституции РФ, а также на основании общепризнанных принципов и норм международного права.
Совет Федерации единогласно поддержал предложение Путина на использование вооруженных сил России за рубежом. За это решение проголосовали 153 сенатора, выступивших против и воздержавшихся не было, пишет РИА Новости.
Владимир Путин также признал границы ДНР и ЛНР согласно тем данным, которые закреплены в их конституциях.
Напомним, накануне Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Помимо этого президент дал поручение обеспечить поддержание мира в республиках.